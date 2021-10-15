Рахмон выступил за создание единого списка экстремистов в странах СНГ

Таджикистан надеется на создание единого списка экстремистских организаций на территории Содружества. Об этом заявил президент республики Эмомали Рахмон на саммите СНГ.

"Рассчитываем, что предложенная Таджикистаном в прошлом году идея о создании единого списка террористических и экстремистских организаций, запрещенных на территории государств-участников, будет совместно реализована", - сказал он.

Рахмон также напомнил, что ситуация в Афганистане представляет серьезную угрозу безопасности стран Содружества.

"Военно-политический и гуманитарный кризис в Афганистане создал серьезную угрозу безопасности нашим странам", - отметил президент Таджикистана.