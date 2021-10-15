Отбывающие срок жительницы Грузии стали чемпионами мира по шахматам среди осужденных

Сборная Грузии из женщин, отбывающих наказание в тюрьмах, заняла первое место на чемпионате мира по шахматам среди осужденных. Об этом сообщили в Международном фонде спорта, туризма и молодежи.

В первом онлайн-чемпионате, который состоялся 13-14 октября, принимали участие 43 команды осужденных из 31 страны.

Первенство проходило в рамках программы "Шахматы во имя мира", которая была основана в 2020 году. Организатором турнира выступила Международная шахматная федерация, передает "Грузия Online".