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Меркель встретится с Эрдоганом в Стамбуле

Меркель встретится с Эрдоганом в Стамбуле

Канцлер Германии Ангела Меркель 16 октября посетит Турцию по приглашению президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Рабочая встреча состоится в Стамбуле, будут рассмотрены двусторонние отношения между Турцией и Германией варианты развития взаимного сотрудничества, сообщили в управлении по связям администрации президента.

В повестке переговоров Меркель и Эрдогана также значатся отношения между Турцией и ЕС и региональные вопросы, в том числе ситуация в Афганистане, Ливии, Сирии.

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