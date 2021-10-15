Меркель встретится с Эрдоганом в Стамбуле

Канцлер Германии Ангела Меркель 16 октября посетит Турцию по приглашению президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Рабочая встреча состоится в Стамбуле, будут рассмотрены двусторонние отношения между Турцией и Германией варианты развития взаимного сотрудничества, сообщили в управлении по связям администрации президента.

В повестке переговоров Меркель и Эрдогана также значатся отношения между Турцией и ЕС и региональные вопросы, в том числе ситуация в Афганистане, Ливии, Сирии.