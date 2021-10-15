Путин призвал защищать память Великой Отечественной войны

Мы должны защищать память о подвиге своих народов в годы Великой Отечественной войны, заявил Владимир Путин на саммите Содружества независимых государств.

Он подчеркнул, что сохранение памяти о Великой Победе является приоритетной задачей для всего СНГ.

"Мы признательны партнерам по Содружеству за поддержку выдвинутых Россией на международных площадках инициатив по сохранению исторической правды и противодействию оправданию нацизма в любых его проявлениях. Убежден, необходимо и далее действовать солидарно, защищая память о подвиге наших народов, о том, какие жертвы все мы, все наши народы понесли и положили на алтарь победы над нацизмом", - добавил Путин.