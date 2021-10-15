ВОЗ обеспокоена проблемой ожирения населения Земли на фоне пандемии коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) озабочена ожирением населения планеты. Об этом заявил глава Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний доктор Кремлин Викрамсингхе.

По его словам, проблема обострилась на фоне пандемии коронавируса COVID-19. "Сегодня нас очень беспокоит ситуация с питанием, потому что мы знаем, что те, кто имеет ожирение, имеет очень высокий риск наиболее серьезного развития коронавируса", - поведал представитель ВОЗ.

Викрамсингх напомнил, что во время изоляции многие люди работали из дома, в результате чего усилилась тенденция к нерегулярному питанию. По его словам, у людей также стало меньше возможности ходить на рынок и самостоятельно выбирать свежие продукты.

Помимо этого, глава Европейского офиса ВОЗ отметил, что дети и подростки, которые проводят очень много времени онлайн, стали аудиторией для рекламы нездоровых продуктов. "Это также изменило схемы, по которым питались и питаются дети. Потому что когда вы находитесь дома, вы, конечно, получаете менее регулярное регламентированное питание, чем, например, в школе", - цитирует его РИА Новости.

При этом Викрамсингх уточнил, что изменился не только режим перекусов, но и то, какие продукты употребляют дети во время этих перекусов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 239 млн, из них более 4,8 млн человек скончались.