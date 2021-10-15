Ереван сделал снайперский выстрел в перемирие с Баку 

Накануне в Физулинском районе Азербайджана был убит азербайджанский солдат Аскер Гамзоев – по нему был совершен выстрел из снайперской винтовки, стрелявший располагался в зоне ответственности российских миротворцев. Днем ранее из зоны ответственности российских миротворцев была обстреляна военная колонна, следовавшая в Кельбаджарский район.

Согласно ноябрьскому Заявлению глав Азербайджана, России и Армении, из Азербайджана должны быть выведены все армянские войска, этот процесс должен был происходить параллельно с развертыванием российской миротворческой миссии – однако это обязательство так и не было выполнено Ереваном. В азербайджанских городах Ханкенди, Ходжавенд, Агдере и на прилегающих к ним землям по сей день остаются граждане Армении с оружием в руках, более того, армянские власти регулярно провозят туда через Лачинский коридор солдат под видом гражданских лиц.

Так Армения пытается компенсировать собственную капитуляцию и разгром ее оккупационных сил, демонстрируя, что на самом деле не желает мира с Азербайджаном, а хочет лишь реванша, даже если ее официальные представители говорят об обратном. Тем самым Ереван разваливает усилия России по мирному урегулирования армяно-азербайджанских отношений и ставит под удар российских миротворцев, по сути, воспринимая их как новый вид военных укреплений, из-под защиты которых армянские незаконные вооруженный отряды могут теперь возрождать боевые действия в Карабахе.

Убийство Аскера Гамзоева и обстрел колонны показывают, как далеко зашел Ереван в уверенности, что из-за спин россиян ему позволено безответственно атаковать азербайджанских граждан.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" военный эксперт, политический консультант Олег Кузнецов, армянские незаконные вооруженные отряды действительно создают сейчас проблемы для российских миротворцев. "Стреляют люди из числа непримиримых, им не нужен мирный процесс, таких обычно называют "псы войны". Подобные фанатики, которые будут биться до конца, возникают в любом конфликте", - прежде всего сказал он, добавив, что гибель азербайджанского солдата выявила недоработку контрразведки в рядах российских миротворцев.

"Не были до конца отслежены умонастроения местного населения, не было взято под учет и контроль имеющееся на руках огнестрельное оружие. Выстрел был сделан не из автомата Калашникова, а из снайперской винтовки – а это штучное оружие, его не может быть много на подконтрольной территории. Значит, о наличии такого оружия либо не знает никто, когда его применяет диверсионная группа, либо знают все, но тогда это недоработка миротворческих сил. В этом смысле, конечно же, возникает больше вопросов, чем есть на них ответов", - пояснил Олег Кузнецов.

"Именно сейчас это произошло потому, что непримиримые из числа армянских сепаратистов стремятся разжечь костер войны, разогреть напряженность, поскольку после недавнего визита премьер-министра Армении в Москву были намечены пути сближения сторон в послевоенном урегулировании. Провокация была направлена на то, чтобы сорвать переговоры и посеять новую напряженность между Арменией и Азербайджаном. В чьих интересах это делается, сказать сложно, поскольку заказчиков этого инцидента может быть много, как внутренних, в самой Армении, так и внешних, например, со стороны Ирана", - поведал политический консультант.

"В целом, убийство Аскера Гамзоева – это пощечина российскому миротворческому контингенту. Подчеркну, что 15-я Александрийская бригада из состава ЦВО, которая сейчас дислоцируется в Карабахе, является воинским соединением, специально созданным и обученным для проведения миротворческих миссий, то есть для взаимодействия с населением и его защиты, а это предполагает отсутствие оружия на руках у местного населения. То есть российские миротворцы со своей миссией в полном объеме на территории Карабаха сейчас не справляются", - сообщил он.

Вопрос полного разоружения и выдворения из Азербайджана оставшихся граждан Армении сегодня стоит как никогда остро. Прошел почти год с момента завершения войны, однако они продолжают угрожать безопасности азербайджанских граждан, работающих над возрождением освобожденных территорий. Пока реваншизм и сепаратизм находится у самого сердца Карабаха, регион не может рассчитывать на полноценный мир – его регулярно будут нарушать по команде из Еревана.