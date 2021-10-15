Пандемия отменила Санкт-Петербургский культурный форум

Санкт-Петербургский Международный культурный форум в 2021 году не состоится из-за ситуации с коронавирусом.

"Министерством культуры Российской Федерации принято решение об отмене IX Санкт-Петербургского международного культурного форума, проведение которого было запланировано с 11 по 13 ноября", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Глава Минкультуры Ольга Любимова пояснила, что форум отменен в целях недопущения рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Решение принято после консультаций с Роспотребнадзором, правительством РФ, городскими властями и профессиональным сообществом.