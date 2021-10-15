Токаев выступил за взаимное признание паспортов вакцинации

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите СНГ,

предложил ускорить процесс взаимного признания паспортов вакцинации от коронавируса.

Глава республики считает, что процедура поспособствует активизации свободного передвижения граждан.

"Это важный момент взаимного доверия и сотрудничества. Приняв такое решение, мы обеспечим свободное передвижение граждан и активизируем деловые контакты", - сказал он.

Токаев подчеркнул, что страны Содружества проявили единство и солидарность в борьбе с коронавирусом, отметив высокую роль России в этом.

"Крайне важную роль здесь сыграла Россия. Наши страны наработали хороший опыт борьбы с коронавирусом, в том числе в области разработки вакцины", - заявил президент Казахстана.

Он напомнил, что в Казахстане продолжается выпуск российской противокоронавирусной вакцины "Спутник V", которая "пользуется заслуженным доверием на международном уровне".

Токаев в своем выступлении отметил эффективность казахстанского препарата от COVID-19 QazVaq, а также добавил, что "Казахстан готов к тесному сотрудничеству, обмену опытом и возможным поставкам своих вакцин".