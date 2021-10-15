Врач назвала пять условий здорового долголетия

Чтобы сохранить крепкое здоровье и прожить долгую жизнь нужно следовать нескольким простым правилам, сообщила директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Оксана Драпкина, пишет РИА Новости.

По словам медика, смертность на 36% ниже у тех, кто придерживается здорового образа жизни. "Из множества факторов выделено пять. …Первое - это не курить. Второе – это ходить. …Третий показатель – не солить. …Четвертое – есть овощи и фрукты. …И, наконец, последнее – не злоупотреблять алкоголем", - перечислила Драпкина.

В рамках Евразийского женского форума специалист добавила, что российские женщины едят много выпечки и мало рыбы, овощей и фруктов. "…А от чего женщины умирают?... Так вот, женщины умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. И заболевания, скажем так, онкологические в общем пуле, они находятся на втором, иногда на третьем месте, там в зависимости от статистических отчетов", - поделилась врач.

Выживаемость зависит от уровня доходов и образования, артериального давления, индекса массы тела, а также ряда медицинских лабораторных показателей, рассказала Драпкина.