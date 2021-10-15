Лавров: дети от смешанных браков должны получать российское гражданство

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что дети, которые родились в смешанных браках, должны автоматически получать российской гражданство.

"Следующий на очереди шаг, который мы очень хотим реализовать, касается гражданства детей в смешанных браках", - сказал министр на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в данном вопросе не имеет никакого значения, где живет семья - в России или за границей. По словам Лаврова, ребенок, появившийся на свет в смешанном браке, обязан в соответствии с Конституцией автоматически получать гражданство России, передает РИА Новости.