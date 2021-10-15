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Путин считает, что талибам будет сложно отказаться от наркотрафика

Путин считает, что талибам будет сложно отказаться от наркотрафика

Президент России Владимир Путин на саммите СНГ заявил, что производство и контрабанда наркотиков из Афганистана по-прежнему остаются острой проблемой.

По словам российского лидера, талибам (движение запрещено в РФ) будет непросто отказаться от такого источника доходов, как наркотрафик.

"По-прежнему крайне остро стоит проблема производства в Афганистане и контрабанды оттуда наркотиков. Это острая проблема. Страна остается крупнейшим поставщиком опиатов в мире - до 90% объема мирового рынка. Несмотря на обещания бороться с наркопроизводством, в реальности талибам - не знаю, удастся ли, хотят они этим заниматься или не хотят", - отметил он.

Глава государства напомнил, что в момент первого прихода талибов к власти в Афганистане, "они это делали, и делали успешно". "Но сегодня будет непросто отказаться от такого источника доходов, тем более в условиях кризисной ситуации в афганской экономике", - подчеркнул Путин.

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Вестник Кавказа

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