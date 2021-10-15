"Талибан" создал верховный суд в Афганистане

Движение "Талибан" (запрещено в России) создало верховный суд в Афганистане. Об этом написал в социальной сети Twitter представитель талибов Ахмадулла Муттаки.

По его словам, исполняющим обязанности председателя суда назначен Абдул Хаким Хаккани. Также представитель талибов заявил о назначении первого и второго заместителей и.о. председателя.

Напомним, 15 августа боевики "Талибана" (запрещено в России) окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана, в которое вошли исключительно члены движения.