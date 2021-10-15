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Юная танцовщица из Новороссийска попала в Книгу рекордов Гиннеса

Юная танцовщица из Новороссийска попала в Книгу рекордов Гиннеса

Восьмилетняя Леонсия Оглизнева из Новороссийска установила мировой рекорд по количеству ударов чечетки за минуту.

Российская танцовщица сделала за одну минуту 471 удар ногами. Леонсию включили в мировую Книгу рекордов Гиннеса.

"Эксперты отметили, что Леонсия – единственный ребенок в мире, обладающий столь уникальным талантом", – поделился мэр Новороссийска Игорь Дяченко в Instagram.

Талантливая девочка из многодетной семьи уже в четыре года серьезно занялась танцами, на сцену Леонсия впервые вышла в пять лет. Юная танцовщица является лауреатом первой степени конкурса "Звездочки Новороссийска", лауреатом различных международных конкурсов, также она обладатель титула "Золотой ребенок года".

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Вестник Кавказа

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