Юная танцовщица из Новороссийска попала в Книгу рекордов Гиннеса
Восьмилетняя Леонсия Оглизнева из Новороссийска установила мировой рекорд по количеству ударов чечетки за минуту.
Российская танцовщица сделала за одну минуту 471 удар ногами. Леонсию включили в мировую Книгу рекордов Гиннеса.
"Эксперты отметили, что Леонсия – единственный ребенок в мире, обладающий столь уникальным талантом", – поделился мэр Новороссийска Игорь Дяченко в Instagram.
Талантливая девочка из многодетной семьи уже в четыре года серьезно занялась танцами, на сцену Леонсия впервые вышла в пять лет. Юная танцовщица является лауреатом первой степени конкурса "Звездочки Новороссийска", лауреатом различных международных конкурсов, также она обладатель титула "Золотой ребенок года".
Вестник Кавказа
в YouTubeПодписаться