Владимир Путин - СНГ: конфликт Армении и Азербайджана удалось остановить при активном содействии России

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании глав стран-участниц СНГ, в числе прочего высказался о завершении армяно-азербайджанского конфликта.

"Плохо, когда противоречия приводят к острым конфликтам между отдельными государствами-участниками СНГ - так, как это случилось в прошлом году в ситуации вокруг Карабаха", - сказал он, поблагодарив президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна за высокую оценку вклада России в завершение Карабахской войны.

"При активном содействии нашей страны конфликт удалось остановить, и российский миротворческий контингент выступает гарантом достигнутого режима перемирия. При нашем содействии осуществляется доставка гуманитарных грузов, разминируются территории", - отметил Владимир Путин.

"Восстанавливается система жизнеобеспечения, оказывается медицинская помощь населению, в свои дома вернулись десятки тысяч беженцев, свыше 52 тыс человек. Все это еще раз подтверждает нашу мудрость российскую, что плохой мир лучше, чем хорошая война, всякая ссора красна миром и так далее", - заявил президент России.

"Собственно, ключевая роль Содружества независимых государств и состоит в том, чтобы обеспечивать условия для мирного сотрудничества и совместной работы ради процветания и развития наших стран, повышения благосостояния наших граждан", - заключил он.