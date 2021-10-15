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Путин: не стоит торопиться с признанием талибов

Путин: не стоит торопиться с признанием талибов

Президент России Владимир Путин, выступая на саммите СНГ, призвал не торопиться с официальным признанием запрещенного в РФ движения "Талибан".

"Не нужно пока торопиться с официальным признанием талибов. Мы понимаем, что надо с ними взаимодействовать, но торопиться нельзя. Будем вместе обсуждать, советоваться с вами", - сказал он.

Путин подчеркнул, что на севере Афганистана находятся более двух тыс боевиков ИГИЛ (организация запрещена в России), чьи руководители вынашивают планы по влиянию на другие страны и российские регионы.

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