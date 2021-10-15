В Краснодаре благоустроили сквер имени Льва Толстого

В Краснодаре завершили благоустройство сквера имени Льва Толстого, сообщили в пресс-службе администрации города, отметив, что в одной из старейших зеленых зон города высадили 180 деревьев и 7,5 тыс кустарников, установили детскую и спортивные площадки.

"Сквер находится в Славянском микрорайоне. В ближайшее время в зоне отдыха планируется установить камеры видеонаблюдения, чтобы не допустить фактов вандализма", - информирует пресс-служба.

В мэрии также отметили, что охрану порядка на территории сквера обеспечат казаки-дружинники.