Туры в Египет становятся дефицитными

В отелях Египта не хватает мест для всех желающих, причина в открытии страны для Европы, пишет "Лента.ру".

Туропоток из Европы растет. "Полетела Европа, гостиницы полностью заполнены", - сообщили в компании "Библио-Глобус".

По данным российских туроператоров, также причиной дефицита является снятия ограничений на чартерные и регулярные авиарейсы на египетские курорты.

Отели на курортах Египта уже на 50% заполнены на ноябрьские праздники, россияне активно бронируют туры на Новый год, добавил исполнительный директор туроператора "И-Линь Туризм" Константин Громов.