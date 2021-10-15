Россия обсуждает с Германией заключение нового контракта на транзит газа с Украиной

Россия и Германия ведут консультации по вопросу заключения нового контракта на транзит газа с Украиной. Об этом заявил в кулуарах Российской энергетической недели вице-премьер РФ Александр Новак, отвечая на вопрос, когда могут начаться переговоры о новом контракте на транзит газа через Украину после 2024 года.

"Мы встречаемся Вальдерзее, с представителем ФРГ. Как раз мы консультируемся относительно этой ситуации", - сказал вице-премьер.

При этом он не уточнил, какие именно вопросы обсуждались с Вальдерзее на встрече, прошедшей накануне на полях РЭН. "Я не думаю, что нужно выводить наши переговоры в публичную плоскость. У нас идут консультации", - цитирует Новака ТАСС.

Напомним, нынешнее соглашение между Россией и Украиной о поставках и транзите газа было заключено в 2019 году и рассчитано до 2024 года.