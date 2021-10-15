Ильхам Алиев - СНГ: карабахский конфликт остался в прошлом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил сегодня на заседании глав стран-участниц СНГ. В своей речи он подчеркнул, что нагорно-карабахский конфликт навсегда ушел в прошлое, и сегодня Баку предлагает Еревану сделать следующий исторический шаг и заключить мирный договор.

Прежде всего Ильхам Алиев проинформировал глав государств СНГ о положении дел, сложившемся после победы Азербайджана в Отечественной войне. "Постконфликтный период в целом проходит спокойно. Говорю "постконфликтный", потому что нагорно-карабахский конфликт остался в прошлом. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, выполнил резолюции Совета Безопасности ООН, требовавшие немедленного, безоговорочного и полного вывода армянских оккупационных сил с территории Азербайджана. И Азербайджан решил конфликт с Арменией военно-политическим путем", - обратил внимание он.

"В ночь с 9 на 10 ноября 2020 года было подписано трехстороннее Заявление президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении, положившее конец армяно-азербайджанскому конфликту. Хотел бы еще раз отметить особую роль президента РФ Владимира Владимировича Путина в прекращении военных действий, что позволило избежать тысяч жертв с обеих сторон. В соответствии с трехсторонним заявлением Армения вывела свои оккупационные силы с оккупированной части Агдамского, Лачинского и Кельбаджарского районов Азербайджана. До этого вооруженные силы Азербайджана освободили более 300 городов и сел на поле боя. Также в соответствии с трехсторонним заявлением в Карабахский регион Азербайджана были введены российские миротворцы. Для решения вопросов, связанных с открытием транспортных коммуникаций, создана рабочая группа под председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. На территории Агдамского района Азербайджана азербайджанской стороной был построен российско-турецкий мониторинговый центр", - напомнил президент Азербайджана.

Азербайджанский лидер сообщил, что основными проблемами, стоящими перед Азербайджаном в настоящее время, являются разминирование освобожденных территорий и восстановление разрушенной инфраструктуры. "После войны более 150 граждан Азербайджана погибли либо получили серьезные увечья, подорвавшись на минах. Армения отказывается передать нам полные карты минных полей. То небольшое количество таких карт, которые были переданы Азербайджану, имеют точность около 25%", - указал он.

"На освобожденных территориях за годы почти 30-летней оккупации разрушены почти все здания и исторические памятники. Из 67 мечетей на освобожденных территориях 65 полностью разрушены. В оставшихся двух, полуразрушенных, оккупанты держали свиней и коров, намеренно оскорбляя чувства мусульман. В городе Физули и всех селах Физулинского района разрушено 100% зданий и домов. То же самое в городе Агдам и Агдамском районе. Город Агдам назван "Хиросимой Кавказа". В Джебраильском районе целыми остались всего два здания, где размещались военнослужащие вооруженных сил Армении. Похожие картины в Зангеланском, Губадлинском, Лачинском и Кельбаджарском районах", - рассказал Ильхам Алиев.

"В городе Шуша Армения разрушила 16 из 17 существовавших до оккупации мечетей. Одна была оставлена для демонстрации "толерантности", и при пособничестве так называемых специалистов из Ирана была попытка представить ее как персидскую. Дома и общественные здания были разобраны на кирпичи и камни и проданы в Армению и в Иран. Таково наследие вандализма, учиненного на территориях Азербайджана. Также нанесен огромный ущерб природе. Около 60 тыс га лесов было вырублено и продано в Армению и в Иран. Осуществлялась незаконная эксплуатация золотоносных месторождений и других природных ресурсов. При участии одной европейской компании систематически загрязнялась трансграничная река Охчучай, что привело к экологической катастрофе, подтвержденной уже авторитетными международными экспертами", - перечислил преступления Армении он.

"За прошедший год после того, как Азербайджан восстановил контроль над 130-километровом участке государственной границы с Ираном, бывшим под контролем Армении на протяжении около 30 лет, и тем самым поставил заслон маршруту наркотрафика из Ирана через Джебраильский район Азербайджана в Армению и далее в Европу. Объем задержанного нами героина на других участках азербайджано-иранской границы по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет вырос в два раза. Это говорит о том, что на протяжении около 30 лет Армения в сговоре с Ираном использовала бывшие оккупированные территории Азербайджана для осуществления наркотрафика в Европу. В годы оккупации я неоднократно заявлял, что оккупированные территории используются для наркотрафика и подготовки международных террористов. Сегодня это доказанный факт", - подчеркнул президент Азербайджана.

"Хотел бы коснуться вопроса так называемых "армянских военнопленных". Азербайджан передал всех пленных, задержанных во время войны, ранее, чем Армения передала азербайджанских военнопленных нам. Спустя более, чем две недели после подписания трехстороннего Заявления, в конце ноября 2020 года, диверсионная группа в составе 62 человек была заброшена из Ширакского региона Армении в тыл вооруженным силам Азербайджана на уже освобожденной территории для совершения диверсий. Она была разоружена и захвачена военнослужащими Азербайджана. В соответствии с международными конвенциями эти диверсанты не могут считаться военнопленными", - обратил внимание азербайджанский лидер.

"Война и конфликт остались в истории. Мы готовы начать переговоры с Арменией по делимитации границы при условии взаимного признания территориальной целостности и готовы также начать переговоры по мирному соглашению с Арменией. Азербайджан как страна-победитель готов к нормализации отношений. Надеемся, что руководство Армении не упустит этот исторический шанс", - заключил Ильхам Алиев.