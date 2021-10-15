Суд вернул жительнице Махачкалы троих детей

Дети жительницы Махачкалы Нины Церетиловой были ей возвращены в соответствии с решением Верховного суда Дагестана, отец лишен родительских прав, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Республике Дагестан Марина Ежова.

"Разыскали детей на территории Чеченской Республики, наш пристав - главный начальник управления по Дагестану взял дело под своей контроль, мы его попросили. Он связался с коллегами в Чечне, совместно они оперативно разыскали местонахождение троих детей и отца", - сказала она, передает ТАСС.

Также Ежова отметила, что возвращение, несмотря на то, что затянулось, произошло без инцидентов и "эмоциональных выпадов со стороны отца", который был лишен родительских прав.