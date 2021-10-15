Армянские боевики совершили очередную провокацию утром 15 октября

В пятницу, 15 октября, незаконные армянские вооруженные отряды, используя гражданскую машину медицинской помощи, предприняли очередную попытку террора-диверсии против азербайджанских подразделений в направлении Агдере. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице министерства обороны Азербайджана.

Отмечается, что данная попытка была пресечена, находившиеся в машине вооруженные люди были вынуждены повернуть назад.

В ведомстве обратили внимание на то, что использование гражданской машины скорой медицинской помощи в военных целях категорически недопустимо и является грубым нарушением норм международного гуманитарного права.

"Еще раз предупреждаем, что любая террористическая и провокационная деятельность будет пресечена нашей стороной немедленно и решительно", - сказано в тексте.