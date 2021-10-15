Автомобили Renault начнут продавать в Узбекистане в ноябре

Компания Renault выходит на рынок Узбекистана, приобрести автомобиль этой марки можно будет уже в ноябре, пишет Podrobno.uz.

Официальным партнером Renault Group в Узбекистане является компанией Roodell. В республике будут продаваться автомобили сегмента SUV, которые максимально подготовлены к дорожным и климатическим условиям эксплуатации.

Первыми в продажу поступят купе-кроссовер Renault Arkana и городской кроссовер Renault Kaptur, немного позже жителям Узбекистана станет доступен внедорожник Renault Duster.

"Узбекистан – быстрорастущий рынок центрально-азиатского региона, интерес к новым автомобилям здесь неуклонно повышается. Наше присутствие на рынке предполагает долгосрочный проект по локальной сборке автомобилей Renault и развитие дилерской сети, чтобы предложить нашим новым покупателям сервис самого высокого уровня", – сообщил Ян Птачек, генеральный директор Renault Россия и СНГ.

Генеральный директор Roodell Данияр Давлетияров добавил, что совместными усилиями Renault и Roodell планируется успешно вывести новый бренд на рынок Узбекистана.

Первыми центрами продажи Renault станут два дилерских центра в Ташкенте.