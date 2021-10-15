В лице Курца Европа лишилась еще одного яркого политика

Одним из главных событий последних дней стала отставка канцлера Австрии. 9 октября Себастьян Курц добровольно сложил полномочия после того, как против него начались расследования. Его команду обвиняют в том, что они подкупили крупную австрийскую газету Osterreich, чтобы та публиковала высокие рейтинги партии Курца перед выборами 2017 года.

Казалось бы, какая России разница, что происходит в маленькой, пусть и сытой альпийской стране. Но на самом деле это важное событие, ведь Себастьян Курц был самым молодым канцлером в современной истории Австрии. В 27 лет он стал министром иностранных дел, а в 31 - возглавил правительство. Вопреки слухам, Курц не был из какой-то знатной семьи. Он сделал себя сам. Свою карьеру он начал, когда ему было еще 17 лет. Тогда он вступил в правящую сейчас народную партию (ÖVP) и дальше очень быстро поднимался по карьерной лестнице. В 23 года он уже возглавлял венский комитет ÖVP, потом ее молодежное крыло, и вскоре стал госсекретарем по делам мигрантов.

Должность главы МИД Курц занял, не имея даже высшего образования. Когда 27-летний Курц стал министром, над ним все смеялись: как человек без диплома может тягаться с опытными дипломатами вроде Лаврова, Керри и Штайнмайера. Насмешки продлились недолго: Курц очень быстро показал свою жесткость не только врагам но и друзьям. Во время миграционного кризиса, когда Европу, пользуясь гостеприимством Меркель, наводнили миллионы сирийцев, афганцев и африканцев, именно он остановил их поток. В феврале 2016 года Курц собрал в Вене министров иностранных дел балканских стран и договорился о закрытии балканского маршрута, отныне мигранты уже не могли пересекать греческо-македонскую границу.

Инициатива Курца возвысила тогда авторитет Вены, напомнив некоторым о былом величии Австрийской империи, бывшей в свое время главной силой на Дунае. Закрытие балканского маршрута вызвало еще большее скопление беженцев в Греции и заставило ЕС подписать сделку с Турцией. Согласно ей турки возвращали к себе нелегалов из Греции, а Брюссель платил за их содержание 3 млрд евро.

Второй раз Курц громко о себе заявил в 2017-м. Тогда в Турции готовились изменения в Конституцию, чтобы сделать страну президентской и расширить полномочия Эрдогана. Турецкий лидер отправил в Европу своих министров, чтобы провести агитацию среди турецкой общины. Один из них - министр экономики Нихат Зейбекчи - должен был приехать в Австрию, но его въезд Себастьян Курц запретил лично. Конечно, этот шаг сильно испортил турецко-австрийские отношения, однако Курц еще раз показал себя в качестве лидера Европы. Позднее, когда отношения ЕС и Турции начнут портиться из-за споров за газ в Средиземном море, антитурецкий тон Курца станет всеобщим трендом. Вслед за ним многие европейские политики потребуют прекратить переговоры о членстве Турции в Евросоюза, а Брюссель в итоге введет против Анкары санкции.

Курц запомнился и многими другими достижениями в дипломатии. Именно он, победив на выборах в 17-м, принял в коалицию правых, которые выступали за снятие санкций с России. Курц был среди немногих европейских лидеров, приехавших в Москву и встретившихся с Владимиром Путиным, несмотря на санкции и Крым. В начале этого года, когда поднялась волна возмущений из-за ареста Навального, он защитил "Северный поток-2" и выступил против ввода новых санкций против России.

Молодой канцлер сумел отличиться и на атлантическом фронте. Пока вся Западная Европа пререкалась с Дональдом Трампом, угрожавшим выйти из НАТО, Курц прекрасно ладил с главой Белого дома. Самое интересное, что ему это не мешало дружить с идейным врагом Трампа - Джорджем Соросом. Когда из Венгрии выгнали университет Сороса, его у себя в Австрии приютил именно Курц.

Одним словом, за короткие четыре года правления молодой необразованный канцлер Австрии почти что стал политическим тяжеловесом и увеличил значение своей крошечной страны в мировой политике. Только, к сожалению для Курца, у него на родине политиков судят не за внешнеполитические победы, а по всей строгости закона.