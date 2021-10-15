Смертность от COVID-19 в России вплотную приблизилась к отметке 1000 человек в день

Оперативный штаб по предупреждению коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 32,1 тыс случаев коронавируса, умерли за сутки 999 пациентов - максимум с начала пандемии.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции – 32 196 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2909 (9,0%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 6 631, в Санкт-Петербурге - 2 632, в Московской области – 2 110. В Крыму новых случаев 568 (максимум с начала пандемии), в Ставропольском крае - 370, в Краснодарском крае - 248, в Дагестане - 127, в Кабардино-Балкарии - 103, в Северной Осетии - 83, в Чечне - 75, в Ингушетии - 68, в Карачаево-Черкесии - 64, в Адыгее - 53.

Суточный прирост составил 0,41%, общее число инфицированных в России достигло 7 925 176 человек.

Выписан за сутки 22 268 пациентов, за весь период - 6 960 024 человек.

Умерли за сутки 999 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 221 313 человек.