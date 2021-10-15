Патриарх наградил Бутусова церковным орденом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с 60-летием известного рок-музыканта, лидера и вокалиста групп Nautilus Pompilius и "Ю-Питер" Вячеслава Бутусова и наградил орденом преподобного Серафима Саровского III степени.

"Ваше имя хорошо известно как в нашей стране, так и за ее пределами. В своем творчестве вы затрагиваете такие вечные темы, как добро и зло, говорите о правде и справедливости, предлагаете слушателям задуматься над самыми важными для каждого человека вопросами бытия", - сказал предстоятель.

Также глава церкви отметил участие рок-музыканта в общественных и благотворительных проектах, в том числе реализуемых под эгидой Русской православной церкви.