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Президент Грузии встретилась с гендиректором Международной организации труда

Президент Грузии встретилась с гендиректором Международной организации труда

В Женеве состоялась встреча президента Грузии Саломе Зурабишвили и генерального директора Международной организации труда Гая Райдера. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Cтороны поговорили о трудностях, вызванных пандемией коронавируса COVID-19, с точки зрения занятости, труда и безопасных условий работы. В ходе беседы был отмечен значительный прогресс Грузии в области безопасности труда и защиты трудовых прав.

Помимо этого, Зурабищвили подняла вопрос об увеличении объема программ технической помощи в Грузии, по которому организация выразила готовность сотрудничать с целью эффективного внедрения новых правил и механизмов защиты.

Собеседники также затронули тему развития профессиональных навыков и вопросы сотрудничества между Международной организацией труда и министерством образования Грузии, передает "Грузия Online".
 

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