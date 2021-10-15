Кобахидзе: Саакашвили голодовка не поможет

Грузинские власти ни при каких обстоятельствах не освободят экс-президента Михаила Саакашвили, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе. Ранее сообщалось, что находящийся под стражей политик объявил голодовку.

"В случае ухудшения здоровья из-за объявленной голодовки Саакашвили будет оказана необходимая медпомощь", - указал премьер.

Кобахидзе отметил также, те обвинения, которые были предъявлены Саакашвили – "капля в море от совершенных им преступлений".