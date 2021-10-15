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Вспышка коронавируса произошла в Адыгее

Вспышка коронавируса произошла в Адыгее

В Дукмасовском сельском поселении Шовгеновского района Адыгеи зафиксирована вспышка коронавируса, заболевание выявили сразу у 48 человек.

В связи с резким ухудшением эпидситуации в администрации поселения провели заседание оперативного штаба, в нем приняли участие глава района Рашид Аутлев, главврач местной ЦРБ Руслан Панов, и.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Адыгее в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Василий Слюньков, а также четыре ковидные бригады.

"В ходе совещания обсудили сложившуюся ситуацию в поселении и какие меры необходимо принять, чтобы локализовать очаг", - пояснили в пресс-службе администрации Шовгеновского района.

Все зараженные в селе будут обследованы и бесплатно получат лекарственные препараты, необходимые для лечения коронавирусной инфекции.

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