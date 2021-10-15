В Крыму осудили шпиона на 12 лет

Крымский верховный суд приговорил к 12 годам лишения свободы обвиняемого в шпионаже в пользу иностранной разведки, сообщает пресс-служба суда.

Заседание проходило в закрытом режиме, фамилия фигуранта не сообщается. Уголовное дело было возбуждено по статье 276 ("шпионаж") УК РФ.

"Подсудимый признан виновным в том, что он передал представителю иностранного государства сведения, составляющие государственную тайну. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы. Местом отбытия наказания определена исправительная колония строгого режима", - сказано в сообщении.