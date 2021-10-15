Смертельное лобовое столкновение произошло на трассе близ Тараза

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе недалеко от Тараза, в результате погиб один человек, шестеро госпитализированы.

ДТП произошло 15 октября в 07.20. "27-летний водитель автомобиля Audi B4, следуя из села Сарыкемер в город Тараз, выехав на полосу встречного движения, допустил лобовое столкновение с автомобилем марки ВАЗ-2104 под управлением 21-летнего местного жителя", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

На месте скончался 21-летний водитель. Шесть человек с различными травмами госпитализированы в Сарыкемерскую районную больницу.