В Сочи расчистят русло горной реки

Началась расчистка русла горной реки Псезуапсе в Сочи, которая во время дождей размывает дорогу и создает угрозу подтопления домов, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

По его словам, в таких масштабах русло не чистили несколько десятков лет.

"В районе аула Тхагапш началась расчистка русла горной реки Псезуапсе. Работы затронут самые проблемные участки протяженностью 6,5 км", - написал он в Telegram-канале.

Уточняется, что работы проводятся в соответствии с программой Министерства природных ресурсов Краснодарского края.