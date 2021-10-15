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Житель Казахстана погиб при ударе током во время сбора яблок

Житель Казахстана погиб при ударе током во время сбора яблок

Молодой мужчина погиб в селе Каскасу Туркестанской области от удара током.

По словам свидетелей трагедии он собирал яблоки в огороде вместе с другом. Случайно задел железную лестницу и внезапно упал. Несмотря на попытки оказать первую помощь, пострадавший скончался.

"Мы услышали крик и прибежали. Мы несколько часов пытались его снять, но не получалось. Сегодня у нас траур, хороним мальчика", - приводит слова жителя Каскасу Sputnik Казахстан.

Впоследствии было установлено, что лестница, которую задел потерпевший, находилась очень близко к электропроводам.

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