В Грузии число случаев коронавируса превысило 650 тысяч

За минувшие сутки в Грузии выявили 3 270 случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 652 677, сообщается на официальном сайте StopCov.

За сутки выздоровели 1 298 человек, с начала пандемии - 608 861. Умерли за сутки 26 пациентов с коронавирусом, за все время - 9 396.

Суточный показатель инфицирования составил 8,58%, за последние 14 дней – 7,58%.

В карантине находятся 64 человека, в стационарах наблюдаются 5 153, в ковид-гостиницах остаются 907 человек.