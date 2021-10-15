96-летняя жительница Невинномысска пережила столкновение с Nissan

В Невинномысске днем на улице Павлова водитель автомобиля Nissan Qashqai сбил 96-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте.

После ДТП она была доставлена в больницу, однако от госпитализации пенсионерка отказалась.

По данным УГИБДД ГУ МВД России, за рулем находился житель Кочубеевского округа, мужчина был трезв, за последние 2 года к ответственности за нарушение ПДД не привлекался.