96-летняя жительница Невинномысска пережила столкновение с Nissan
В Невинномысске днем на улице Павлова водитель автомобиля Nissan Qashqai сбил 96-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте.
После ДТП она была доставлена в больницу, однако от госпитализации пенсионерка отказалась.
По данным УГИБДД ГУ МВД России, за рулем находился житель Кочубеевского округа, мужчина был трезв, за последние 2 года к ответственности за нарушение ПДД не привлекался.
Вестник Кавказа
в YouTubeПодписаться