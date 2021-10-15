Иммунолог рассказал, как противостоять дельта-штамму коронавируса

Об особенностях дельта-штамма коронавируса рассказал в эфире радио Sputnik Беларусь аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

"Этот штамм гораздо более агрессивен и устойчив к вакцинам, чем изначальный уханьский, с которого началась пандемия. Вакцины, которые создавались для борьбы с уханьским штаммом, оказались несколько менее эффективными. Причем наименьшее снижение эффективности - у "Спутника V", вакцины других производителей показали достаточно серьезное падение", - сообщил медик.

Болибок добавил, что изначально ожидалось, что прививка будет защищать от заражения, но "сейчас надо констатировать, что вакцинированные могут заболеть, хотя само течение заболевания будет относительно легким", а госпитализация им, скорее всего, не понадобится.

Затягивать с вакцинацией не стоит, подчеркнул иммунолог. "Даже коллеги порой говорят пациентам с набором каких-то хронических заболеваний: подождите, может, еще не понадобится. Но коронавирус не будет ждать, пока вы вакцинируетесь! Вы заболеете достаточно тяжело и, может быть, даже умрете", - предупредил он.

Дельта-штамм гораздо агрессивнее первоначального, поэтому об отмене масочного режима речи не идет. "Масочный режим всем надоел, но от него никуда не деться", - признал врач.