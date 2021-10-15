Проценко: ситуация с COVID-19 близка к критической
В инфекционные госпитали поступает большое число пациентов с коронавиусом, написал главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в своем Telegram-канале.
"Ситуация если не критическая, то близка к этому", - заявил он.
Врач подчеркнул, что в стране стал доминировать коронавирусный штамм "дельта", при котором наработанные алгоритмы лечения и протоколы работают не так эффективно, что приводит к большому числу пациентов с тяжелой формой инфекции.
В заключение Проценко потребовал от граждан России активнее вакцинироваться, а также медиков откровенно рассказывать пациентам о сложившейся ситуации и усилить разъяснительную работу.
"Нужно вакцинироваться, чтобы подготовить свой организм к встрече с коронавирусом. Время сомнений давно пошло", - добавил главврач.
Вестник Кавказа
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