Проценко: ситуация с COVID-19 близка к критической

В инфекционные госпитали поступает большое число пациентов с коронавиусом, написал главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в своем Telegram-канале.

"Ситуация если не критическая, то близка к этому", - заявил он.

Врач подчеркнул, что в стране стал доминировать коронавирусный штамм "дельта", при котором наработанные алгоритмы лечения и протоколы работают не так эффективно, что приводит к большому числу пациентов с тяжелой формой инфекции.

В заключение Проценко потребовал от граждан России активнее вакцинироваться, а также медиков откровенно рассказывать пациентам о сложившейся ситуации и усилить разъяснительную работу.

"Нужно вакцинироваться, чтобы подготовить свой организм к встрече с коронавирусом. Время сомнений давно пошло", - добавил главврач.