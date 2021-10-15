Пожар в тюрьме в Рустави унес две жизни

Два человека погибли при пожаре в пенитенциарном учреждении №17, расположенном в Рустави, сообщили в Специальной пенитенциарной службе Министерства юстиции Грузии.

"Да, подтверждаем. При пожаре погибли два человека", - сказали в ведомстве. В то же время не уточнятся были погибшие осужденными или персоналом тюрьмы.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в столовой тюрьмы, на месте работали 17 пожарно-спасательных бригад.

Также известно, что тюрьма №17 расположена рядом с учреждением №12, в котором отбывает наказание экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.