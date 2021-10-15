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Названы лучшие города России для фриланса

Названы лучшие города России для фриланса

Исследование сервиса "Работа.ру" показало, что лучшим российским городом для работы на фрилансе является Москва.

За столицу голос отдали 59% опрошенных, следом идет Санкт-Петербург (42%), третье место досталось Сочи (26%). В пятерку лучших городов также вошли Екатеринбург (17%) и Краснодар и Новосибирск (по 14%).

При выборе города для работы на фрилансе респонденты учитывают число запускаемых в нем проектов (43%), стабильность интернета (41%), развитую инфраструктуру (40%).

Также фрилансерам важно профессиональное офлайн-сообщество, наличие коворкингов и большое количество мест отдыха и развлечений.

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Вестник Кавказа

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