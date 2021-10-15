Названы лучшие города России для фриланса

Исследование сервиса "Работа.ру" показало, что лучшим российским городом для работы на фрилансе является Москва.

За столицу голос отдали 59% опрошенных, следом идет Санкт-Петербург (42%), третье место досталось Сочи (26%). В пятерку лучших городов также вошли Екатеринбург (17%) и Краснодар и Новосибирск (по 14%).

При выборе города для работы на фрилансе респонденты учитывают число запускаемых в нем проектов (43%), стабильность интернета (41%), развитую инфраструктуру (40%).

Также фрилансерам важно профессиональное офлайн-сообщество, наличие коворкингов и большое количество мест отдыха и развлечений.