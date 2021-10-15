За сутки в Грузии коронавирусом заразились 3 270 человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 270, сообщает StopCov. Уточняется, что с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 652 677 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 298 человек, с начала пандемии - 608 861. Скончались 26 человек, с начала пандемии 9 396 человек.

"Показатель инфицирования: за сутки - 8,58%, за последние 14 дней - 7,58%, за последние семь дней – 8,75%", - приводит данные Sputnik Грузия.

Кроме того, сообщается, что в стране сделано 1 899 938 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 3 843.