Почти 2 тыс человек заразились коронавирусом в Казахстане

В Казахстане за сутки выявили 1 967 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

По данным межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 в республике, больше всего новых случаев за сутки зарегистрировано в Алматы - 333, в Нур-Султане - 248, в Алматинской области - 189, в Павлодарской области - 168, в Северо-Казахстанской области - 157.

Общее число инфицированных в Казахстане достигло 912 799 человек.