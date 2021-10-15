Главная » Новости
Азербайджан Иран

Почти 2 тыс человек заразились коронавирусом в Казахстане

Почти 2 тыс человек заразились коронавирусом в Казахстане

В Казахстане за сутки выявили 1 967 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

По данным межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 в республике, больше всего новых случаев за сутки зарегистрировано в Алматы - 333, в Нур-Султане - 248, в Алматинской области - 189, в Павлодарской области - 168, в Северо-Казахстанской области - 157.

Общее число инфицированных в Казахстане достигло 912 799 человек.

950 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!