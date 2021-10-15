За вакцинацию персонала ресторанам Москвы будут компенсировать коммуналку

Кафе и рестораны, чьи сотрудники прошли вакцинацию от коронавируса, смогут компенсировать 100% расходов на оплату коммунальных услуг за третий квартал 2021 года, сообщила в пятницу вице-мэр столицы Наталья Сергунина, отметив, что прием заявок на данную форму поддержки начнется 28 октября на платформе Московского инновационного кластера (МИК).

По ее словам, так власти города хотят поблагодарить "социально ответственных предпринимателей одной из наиболее пострадавших во время пандемии отраслей. Подать заявку можно до 1 декабря".