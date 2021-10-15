В гражданский оборот было выпущено более 62 млн комплектов "Спутника V"

В гражданский оборот уже выпущено более 62 млн комплектов вакцины "Спутник V", сообищл директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Также он отметил, что препарат прошел пострегистрационные исследования и центр Гамалеи подал документы для регистрации "Спутника V" как постоянной отечественной вакцины, передает РИА Новости.