Новак: между ситуацией на рынке газа в Европе и "Северным потоком - 2" нет взаимосвязи

Вице-премьер РФ Александр Новак опроверг взаимосвязь между ситуацией на газовом рынке в Европе и новым трубопроводом "Северный поток - 2".

"Никакой связи нет. Почему? Потому что это инфраструктура, а не контракт", - заявил он в интервью Business FM в рамках Российской энергетической недели, которая проходит в Москве 13-15 октября.

Новак подчеркнул, что Россия выполняет в полном объеме все контракты на поставку газа, это подтверждают партнеры в ЕС.

"Будут дополнительные заявки и увеличение объемов, значит, будут рассмотрены и увеличены объемы, исходя из возможностей, исходя из дополнительных инвестиций, которые нужны для расширения мощностей, и так далее", - добавил вице-премьер.