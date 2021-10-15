44 дня Отечественной войны Азербайджана: день девятнадцатый, 15 октября 2020 года

Год назад, 27 сентября 2020 года начались последние боевые действия Карабахской войны, получившие название Отечественной войны Азербайджана. В тот день оккупационные силы Армении обстреляли по всему фронту и всей границе двух стран позиции азербайджанской армии и мирные населенные пункты, в Баку было принято решение начать широкомасштабную контрнаступательную операцию против захватчиков для обеспечения безопасности граждан. "Вестник Кавказа" предлагает читателям проследить ход 44 дней Отечественной войны Азербайджана так, как он освещался год назад.

Ночь девятнадцатого дня войны, 15 октября, прошла в попытках оккупационных войск Армении повторно захватить освобожденные от них земли и обстрелах прифронтовых мирных населенных пунктов Азербайджана, в поселке Биринджи Бахарлы Агдамского района пострадали двое местных жителей.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью France 24 подчеркнул, что Баку не использует в боях ни наемников, ни турецкие войска. Также он потребовал, чтобы Минская группа ОБСЕ была безусловно нейтральной в посреднической работе.

Около полудня в Тертере оккупационные силы Армении обстреляли похоронную процессию, погибли трое, позднее стало известно о четвертом погибшем. Артиллерийский удар по кладбищу был осужден МИД Турции. Тогда же Минобороны Армении признало гибель на поле боя 604 захватчиков.

Днем российские и европейские дипломаты призвали к соблюдению перемирия, установленного 10 октября. Кремль, в свою очередь, подчеркнул, что российские миротворцы могут бы размещены в Карабахе только с согласия Азербайджана, позже на это обратил внимания и Ильхам Алиев в интервью NTV.

После 15:00 был опровергнут фейк о сбитом Су-25 азербайджанских ВВС: эти самолеты не использовались в боях. Позже были опровергнуты фейки о жестоком обращении с военнопленными.

Вечером марионетки Еревана ограничили передвижение сепаратистов и незаконных поселенцев по оккупационной зоне. Практически одновременно было объявлено об освобождении от оккупации шести сел Джебраильского, Физулинского и Ходжавендского районов.

В интервью "России сегодня" Ильхам Алиев подчеркнул, что не при каких условиях Баку не согласится на нарушение территориальной целостности Азербайджана, и рассказал россиянам о сути ведущихся сейчас боевых действий.

Вынужденные переселенцы из Ходжавендского района провели знаменный марш в честь освобождения их родной земли от оккупации. Госдепартамент США вновь выразил мнение, что конфликт между Азербайджаном и Арменией может быть решен только мирными переговорами.

Около 21:00 появилась официальная информация о подготовке Арменией терактов в городах Азербайджана. В МИД АР констатировали, что Ереван не настроен на мирные переговоры, так как продолжает обстрел невоенных целей на азербайджанской территории.

Таким образом, в девятнадцатый день войны продолжилось освобождение населенных пунктов Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов и подготовка к освобождению Физули. Армения все так же обстреливала населенные пункты Азербайджана, включая удары по кладбищам. Все чаще стала звучать тема введения российских миротворцев, хотя пока что и в гипотетическом ключе.