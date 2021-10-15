Казахстан выиграл суд у турецкой компании

Суд в Париже вынес приговор по иску турецкой компании "Ташяпы", сообщает министерство юстиции Казахстана.

Истец попросил отменить арбитражное решение, согласно которому компания обязывалась заплатить Казахстану 6,7 млрд тенге.

"Защита интересов государства по этому делу обеспечивалась Минюстом Казахстана совместно с консультантом правительства – международной юридической фирмой Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP", - сказано в сообщении.

Причиной судебных разбирательств стал спор между комитетом автодорог Казахстана и "Тяшапы", в котором комитет обвиняли в незаконном расторжении контракта о строительстве и реконструкции дороги Актобе - Макат. Турецкая компания потребовала от ведомства $6,5 млн.

В декабре 2019 года Сингапурский международный арбитражный центр отклонил иск "Тяшапы". Тогда были поддержаны встречные требования Казахстана.