В России стартовала перепись населения

В России начинается перепись населения, она продлится до 14 ноября. В историю страны она войдет как первая цифровая, так как при ее проведении будут использованы передовые технологии.

Все жители страны смогут подать данные себе и своей семье самостоятельно на портале госуслуг, на компьютере в МФЦ или на стационарных переписных участках. В то же время сохранен формат поквартирного обхода переписчиками лично.

Как сообщал Росстат, в переписном листе 33 вопроса, отвечая на которые респонденты будут предоставлять о себе такие сведения как пол, возраст, гражданство, владение языками, место рождения, национальность, образование, семейный статус, количество детей и занятость.

Также будут задаваться вопросы об источниках доходов. Кроме того, есть блок вопросов о жилищных условиях: переписчиков будет интересовать информация о времени постройки дома, общей площади квартиры или дома, количестве комнат и так далее. В среднем, время по заполнению опросного листа будет занимать около 10-15 минут.

Перепишут и тех, кто находится на территории России временно. В их опроснике семь вопросов: пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в Россию и продолжительность пребывании, сообщает Росстат. Также отмечается, что если переписчик просит показать документы или спрашивает об уровне дохода - стоит насторожиться.

В дальнейшем собранные данные будут использоваться для социальных программ, распределения бюджетных средств, господдержки, строительства школ, больниц, жилья и дорог.