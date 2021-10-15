Врач сказал, что делать после контакта с больным коронавирусом

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, какие меры принимать необходимо предпринять для защиты здоровья тем людям, которые контактировали с больными коронавирусом.

По его словам, так как осенью у людей наблюдается нехватка витаминов, в связи с этим следует употреблять больше фруктов и овощей. "Тем, кто был в контакте (с людьми с COVID-19), нужно съедать в день 400-500 грамм овощей и фруктов", - передает РИА Новости.