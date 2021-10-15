Синоптик: за сутки в Москве выпало около трети месячной нормы осадков

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил о том, что за прошедшие сутки в Москве выпало 32% месячной нормы осадков.

"На базовой столичной метеостанции ВДНХ в осадкомер за сутки попало 19 миллиметров при месячной норме 59 миллиметров", - сказал он, добавив, что в ближайшие часы дожди прекратятся, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что согласно прогнозам синоптиков Гидрометцентра сегодня в Москве ожидается небольшой дождь и до +9°градусов. Вечером и ночью прохладнее - столбики термометров опустятся до +3°С.