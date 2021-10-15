Лавров выразил надежду на восстановления турсвязей с Израилем

Россия надеется, что по мере того, как будет улучшаться санитарно-эпидемиологическая обстановка, будут восстанавливаться и взаимные туристические потоки с Израилем. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в своей статье к 30-летию восстановления дипломатических отношений между Россией и Израилем для печатной версии израильской газеты "Едиот ахронот".

"Надеемся, что по мере улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки удастся восстановить и взаимные туристические потоки", - сказал он, уточнив, что Россия традиционно входит в тройку лидеров по численности приезжающих в Израиль туристов.