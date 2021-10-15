Гинцбург: пострегистрационные исследования "Спутника V" завершены

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о завершении пострегистрационнных исследований российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

По его словам, документы для постоянной регистрации данного препарата уже поданы. "Они сейчас рассматриваются", - цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Ранее Гинцбург заявлял о том, что основным условием для проведения более редкой ревакцинации от COVID-19 является повышение общего уровня иммунизации.