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Гинцбург: пострегистрационные исследования "Спутника V" завершены

Гинцбург: пострегистрационные исследования &quot;Спутника V&quot; завершены

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о завершении пострегистрационнных исследований российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

По его словам,  документы для постоянной регистрации данного препарата уже поданы. "Они сейчас рассматриваются", - цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Ранее Гинцбург заявлял о том, что основным условием для проведения более редкой ревакцинации от COVID-19 является повышение общего уровня иммунизации.

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Вестник Кавказа

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